Ворог не може просуватися: Маляр заявила, що росіяни застрягли у Бахмуті

Російські військові застрягли у Бахмуті Донецької області. Їм не вдалося взяти місто під контроль, і вийти з нього окупанти зараз також не можуть.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, розповідаючи про критерії для оцінки подій на фронті.

– Ворог не може просуватися, які б сили він не застосовував. Росіяни викинули величезну кількість техніки, озброєння, загинула величезна кількість людей. Багатомісячна битва за Бахмут для них була найдорожчою, але їм нічого не вдалося, – наголосила вона.

Один із важливих критеріїв для оцінки подій на фронті, за словами Маляр, – це кількість знищеного особового складу ворога, техніки і місць компактного скупчення російських військових.

– Два тижні поспіль і на Півдні, і на Сході наші військові знищують близько 100 місць компактного скупчення російських військових. Щотижня наші знищують не менше 10 пунктів управління ворога, близько 20 складів зброї. За минулий тиждень тільки на південному напрямку знищено близько 120 одиниць техніки РФ, – сказала вона.

Маляр додала, що з точки зору безпеки про операції та успіхи на фронті повідомляють із запізненням на одну-дві доби.

Фото: Ганна Маляр

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