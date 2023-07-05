Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Нуждается в проверке
Татьяна Забожко, редактор ленты

Контрбатарейная борьба на Юге: вражеские снаряды прилетели в Херсон

Вибух

Ночью 5 июля людям в Херсоне было слышно, как на Юге идет контрбатарейная борьба.

Основное количество прилетов, пишут в Telegram-сообществах, пришлось по пригороду Херсона.

Однако, добавляют местные, есть прилеты в восточной и центральной части областного центра.

В восточной части Херсона, по свидетельству очевидцев, произошло возгорание.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ISW ответили, для чего РФ обостряет ситуацию на ЗАЭС и чего ожидать дальше
Окупанти на ЗАЕС
Спектакль перед саммитом НАТО. РФ формирует новую армию в составе Северного флота — ISW
ЧФ РФ
Еще 670 уничтоженных оккупантов и 36 сожженных артсистем: потери РФ на 5 июля
Знищена техніка Росії
Карта боевых действий на 05.07.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
В пригороде Харькова ночью было слышно два взрыва: что известно
Вибух
Видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
Позорный скандал на Закарпатье: пьяный сотрудник военкомата избил жену военного
Контрбатарейная борьба на Юге: вражеские снаряды прилетели в Херсон
МВД создали единый реестр оружия: как он работает
Контрбатарейная борьба на Юге: вражеские снаряды прилетели в Херсон
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
Контрбатарейная борьба на Юге: вражеские снаряды прилетели в Херсон
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый
Контрбатарейная борьба на Юге: вражеские снаряды прилетели в Херсон
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь