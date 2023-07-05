Контрбатарейная борьба на Юге: вражеские снаряды прилетели в Херсон
Ночью 5 июля людям в Херсоне было слышно, как на Юге идет контрбатарейная борьба.
Основное количество прилетов, пишут в Telegram-сообществах, пришлось по пригороду Херсона.
Однако, добавляют местные, есть прилеты в восточной и центральной части областного центра.
В восточной части Херсона, по свидетельству очевидцев, произошло возгорание.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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