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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Контрбатарейна боротьба на Півдні: ворожі снаряди прилетіли в Херсон

Вибух

Уночі 5 липня людям у Херсоні було чути, як на Півдні триває контрбатарейна боротьба.

Основна кількість прильотів, пишуть у Telegram-спільнотах, прийшлась по передмістю Херсону.

Однак, додають місцеві, є й прильоти в східній та центральній частині обласного центру.

У східній частині Херсону, за свідченнями очевидців, сталось займання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Російська агресія, РФ, Херсон
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

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