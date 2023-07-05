Контрбатарейна боротьба на Півдні: ворожі снаряди прилетіли в Херсон
Уночі 5 липня людям у Херсоні було чути, як на Півдні триває контрбатарейна боротьба.
Основна кількість прильотів, пишуть у Telegram-спільнотах, прийшлась по передмістю Херсону.
Однак, додають місцеві, є й прильоти в східній та центральній частині обласного центру.
У східній частині Херсону, за свідченнями очевидців, сталось займання.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк