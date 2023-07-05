Украине приходится “выгрызать зубами” помощь: Подоляк обратился к Западу

Запад вытянул золотой лотерейный билет, наблюдая за тем, как Украина ведет борьбу за существование и собственноручно уничтожает боевой потенциал Российской Федерации — главного стратегического противника.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Все, что вам надо — принять решение о тыловом обеспечении и подставить логистическое плечо: передать необходимое оружие, запустить мощности своего ВПК, одновременно обновив собственные склады. И вы… колеблетесь, — написал он.

Подоляк подчеркнул, что каждое решение о помощи Украине приходится “буквально выгрызать зубами, теряя месяцы на пустую болтовню и лоббистские информационные кампании”.

— Украинский народ не только напомнил западному миру, кем он является и на чем основывается, но и продолжает напоминать его политическим элитам, что такое настоящая воля и ответственность, — добавил советник главы ОП.

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