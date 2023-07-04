Россия понимает последствия: Подоляк оценил угрозу теракта на Запорожской АЭС

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценил угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50/50.

Об этом он заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

— С одной стороны они (Россия, — Ред.) понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для Росатома — они будут однозначно, если Россия захочет что-то сделать, — сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Россия использует террористические методы ведения войны, поскольку не имеет силы противодействовать наступательным операциям ВСУ.

Таким образом Кремль хочет предотвратить проигрыш любым путем.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты могут дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи ее под контроль МАГАТЭ.

По словам главы государства, агрессор ищет “формат и момент” для возможного теракта и выброса радиации.

Фото: Энергодар

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