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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україні доводиться “вигризати зубами” допомогу: Подоляк звернувся до Заходу

Україні доводиться “вигризати зубами” допомогу: Подоляк звернувся до Заходу
Фото: УНІАН

Захід витягнув золотий лотерейний білет, спостерігаючи за тим, як Україна веде боротьбу за існування й власноруч знищує бойовий потенціал Російської Федерації – головного стратегічного супротивника.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Усе, що вам треба – ухвалити рішення про тилове забезпечення та підставити логістичне плече: передати необхідну зброю, запустити потужності свого ВПК, водночас оновивши власні склади. І ви… вагаєтесь, – написав він.

Подоляк наголосив, що кожне рішення про допомогу Україні доводиться “буквально вигризати зубами, втрачаючи місяці на пустопорожню балаканину й лобістські інформаційні кампанії”.

– Український народ не лише нагадав західному світу, ким він є та на чому ґрунтується, але й продовжує нагадувати його політичним елітам, що таке справжня воля та відповідальність, – додав радник голови ОП.

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Війна в Україні, Михайло Подоляк, Російська агресія
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
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