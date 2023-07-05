Україні доводиться “вигризати зубами” допомогу: Подоляк звернувся до Заходу
Захід витягнув золотий лотерейний білет, спостерігаючи за тим, як Україна веде боротьбу за існування й власноруч знищує бойовий потенціал Російської Федерації – головного стратегічного супротивника.
Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Усе, що вам треба – ухвалити рішення про тилове забезпечення та підставити логістичне плече: передати необхідну зброю, запустити потужності свого ВПК, водночас оновивши власні склади. І ви… вагаєтесь, – написав він.
Подоляк наголосив, що кожне рішення про допомогу Україні доводиться “буквально вигризати зубами, втрачаючи місяці на пустопорожню балаканину й лобістські інформаційні кампанії”.
– Український народ не лише нагадав західному світу, ким він є та на чому ґрунтується, але й продовжує нагадувати його політичним елітам, що таке справжня воля та відповідальність, – додав радник голови ОП.
Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк