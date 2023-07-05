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Валентина Чорна, редактор ленты

За месяц россияне могут производить около 100 ракет различного типа – Генштаб

За месяц россияне могут производить около 100 ракет различного типа – Генштаб
Фото: Depositphotos

За месяц российский военно-промышленный комплекс может производить около 100 ракет различного типа.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Он уточнил, что это число включает:

  • более 10 единиц для ОТРК Искандер;
  • до 30 единиц — морского базирования Калибр;
  • до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Кинжал.

По словам Громова, России удалось сохранить, а в отдельных случаях повысить темпы производства ракет после вторжения в Украину.

— Это связано с переходом российских предприятий на круглосуточный режим работы и с использованием элементной базы, закупаемой в обход наложенных санкций, — объяснил он.

Громов сообщил, что Россия получила от Ирана до 1 800 дронов типа Shahed, из которых около 1 600 единиц уже использовала.

— Остаток — более 200 единиц. Запасы этих БпЛА постоянно пополняются за счет поставок из Ирана. Кроме того, РФ достигла с этой страной договоренностей о строительстве завода по производству дронов типа Shahed на территории Татарстана, в районе в 10 км от Казани, — сказал он.

Также враг активно применяет собственные ударные БпЛА типа Ланцет, которые серийно производятся на Ижевском механическом заводе, входящем в концерн Калашников.

Всего было изготовлено до 900 единиц этих аппаратов, из которых 850 было применено в зоне боевых действий. Таким образом, у россиян остается около 50 БпЛА типа Ланцет.

— Но следует отметить, что в результате экономических санкций Запада и из-за отсутствия доступа к современным технологиям технологические возможности противника по производству современных дронов остаются ограниченными, — добавил Громов.

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За месяц россияне могут производить около 100 ракет различного типа – Генштаб

Источник: Укринформ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Російська агресія
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