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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Генштабе ВСУ подтвердили использование Storm Shadow для удара по Чонгарскому мосту

В Генштабе ВСУ подтвердили использование Storm Shadow для удара по Чонгарскому мосту
Фото: Getty Images

В Генеральном штабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины били по мостам на Чонгаре во временно оккупированном Крыму ракетами Storm Shadow.

Об этом сказал представитель Генштаба Алексей Громов в интервью Укринформу.

По его словам, ракеты Storm Shadow класса воздух-земля заслуживают отдельного внимания, ведь дают возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 км.

— Свидетельством эффективности крылатых ракет этого класса является повреждение мостов через Сиваш вблизи Чонгара, что значительно усложнило поставки противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами, — сказал он.

Он добавил, что благодаря этим ракетам под постоянным огневым воздействием находятся пункты управления и места хранения материально-технических средств противника.

Утром 22 июня стало известно о повреждении в результате обстрела двух мостов на границе между Херсонской областью и Крымом. Речь идет о Чонгарском мосту и о параллельной переправе через озеро Сиваш.

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Чонгарський міст

Источник: Укринформ
Война в Украине, ВСУ, Крым, Ракета, Чонгар
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