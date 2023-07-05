В Генштабе ВСУ подтвердили использование Storm Shadow для удара по Чонгарскому мосту
В Генеральном штабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины били по мостам на Чонгаре во временно оккупированном Крыму ракетами Storm Shadow.
Об этом сказал представитель Генштаба Алексей Громов в интервью Укринформу.
По его словам, ракеты Storm Shadow класса воздух-земля заслуживают отдельного внимания, ведь дают возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 км.
— Свидетельством эффективности крылатых ракет этого класса является повреждение мостов через Сиваш вблизи Чонгара, что значительно усложнило поставки противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами, — сказал он.
Он добавил, что благодаря этим ракетам под постоянным огневым воздействием находятся пункты управления и места хранения материально-технических средств противника.
Утром 22 июня стало известно о повреждении в результате обстрела двух мостов на границе между Херсонской областью и Крымом. Речь идет о Чонгарском мосту и о параллельной переправе через озеро Сиваш.
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