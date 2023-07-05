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Валентина Чорна, редакторка стрічки

За місяць росіяни можуть виготовляти близько 100 ракет різного типу – Генштаб

За місяць росіяни можуть виготовляти близько 100 ракет різного типу – Генштаб
Фото: Depositphotos

За місяць російський військово-промисловий комплекс може виготовляти близько 100 ракет різного типу.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Він уточнив, що це число охоплює:

  • понад 10 одиниць для ОТРК Іскандер;
  • до 30 одиниць – морського базування Калібр;
  • до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включно з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами Кинджал.

За словами Громова, Росії вдалося зберегти, а в окремих випадках і підвищити темпи виробництва ракет після вторгнення в Україну.

– Це пов’язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи та з використанням елементної бази, що закуповується в обхід накладених санкцій, – пояснив він.

Громов повідомив, що Росія отримала від Ірану до 1 800 дронів типу Shahed, з яких близько 1 600 одиниць уже використала.

– Залишок – понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються за рахунок поставок з Ірану. Крім того, РФ досягла з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу Shahed на території Татарстану, в районі за 10 км від Казані, – сказав він.

Також ворог активно застосовує власні ударні БпЛА типу Ланцет, які серійно виробляються на Іжевському механічному заводі, що входить до концерну Калашников.

Загалом було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 було застосовано в зоні бойових дій. Таким чином, у росіян залишається близько 50 БпЛА типу Ланцет.

– Але слід зазначити, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими, – додав Громов.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія
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