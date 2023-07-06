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Илья Нежигай, редактор ленты

Клубы дыма над городом: в Макеевке после взрыва на нефтебазе масштабный пожар

Клубы дыма над городом: в Макеевке после взрыва на нефтебазе масштабный пожар

В оккупированной Макеевке, что в Донецкой области, произошел масштабный пожар на нефтебазе Красногвардейская.

Об этом пишут самопровозглашенные власти региона, а также российский пропагандистские издания.

По данным российских государственных СМИ, из-за якобы обстрела начался пожар на нефтебазе Красногвардейская, где хранились емкости с топливом.

Российские захватчики пишут, что город якобы обстреляли из реактивной артиллерии.

Также оккупанты сообщают, что горят пять емкостей с топливом, а в результате пожара произошел разлив, после чего огонь перебросился на деревья, которые были поблизости.

Украинские власти или военные на данный момент не комментировали информацию о взрывах в Макеевке.

На данный момент нет сообщений о пострадавших.

Также вечером 5 июля в российских Telegram-каналах писали о взрывах в Макеевке.

Примечательно, что еще вечером 4 июля в оккупированной Макеевке были слышны несколько взрывов, после чего над городом также был виден масштабный взрыв и клубы дыма.

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Клубы дыма над городом: в Макеевке после взрыва на нефтебазе масштабный пожар

Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Макіївка, Пожар
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