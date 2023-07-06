Клуби диму над містом: у Макіївці після вибуху на нафтобазі масштабна пожежа
В окупованій Макіївці, що на Донеччині, сталася масштабна пожежа на нафтобазі Красногвардійська.
Про це пише самопроголошена влада регіону, а також російські пропагандистські видання.
За даними російських державних ЗМІ, через нібито обстріл почалася пожежа на нафтобазі Красногвардійська, де зберігалися ємності з паливом.
Російські загарбники пишуть, що місто нібито обстріляли з реактивної артилерії.
Також окупанти повідомляють, що горять п’ять ємностей із паливом, а внаслідок пожежі стався розлив, після чого вогонь перекинувся на дерева, які були поблизу.
Українська влада або військові наразі не коментували інформацію про вибухи в Макіївці.
Наразі немає повідомлень про постраждалих.
Також увечері 5 липня в російських Telegram-каналах писали про вибухи в Макіївці.
Примітно, що ще ввечері 4 липня в окупованій Макіївці було чутно кілька вибухів, після чого над містом також було видно масштабний вибух і клуби диму.