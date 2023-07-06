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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Клуби диму над містом: у Макіївці після вибуху на нафтобазі масштабна пожежа

Клуби диму над містом: у Макіївці після вибуху на нафтобазі масштабна пожежа

В окупованій Макіївці, що на Донеччині, сталася масштабна пожежа на нафтобазі Красногвардійська.

Про це пише самопроголошена влада регіону, а також російські пропагандистські видання.

За даними російських державних ЗМІ, через нібито обстріл почалася пожежа на нафтобазі Красногвардійська, де зберігалися ємності з паливом.

Російські загарбники пишуть, що місто нібито обстріляли з реактивної артилерії.

Також окупанти повідомляють, що горять п’ять ємностей із паливом, а внаслідок пожежі стався розлив, після чого вогонь перекинувся на дерева, які були поблизу.

Українська влада або військові наразі не коментували інформацію про вибухи в Макіївці.

Наразі немає повідомлень про постраждалих.

Також увечері 5 липня в російських Telegram-каналах писали про вибухи в Макіївці.

Примітно, що ще ввечері 4 липня в окупованій Макіївці було чутно кілька вибухів, після чого над містом також було видно масштабний вибух і клуби диму.

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Клуби диму над містом: у Макіївці після вибуху на нафтобазі масштабна пожежа

Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Макіївка, Пожежа
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