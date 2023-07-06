Даже худший сценарий на ЗАЭС не будет представлять радиологического риска для населения — Американское ядерное общество

В Американском ядерном обществе заявили, что худший сценарий на Запорожской АЭС не будет представлять реального радиологического риска для населения.

Об этом сообщается на сайте ANS.

Эксперты агентства сообщили, что они тщательно рассмотрели худшие сценарии, включая бомбардировку и преднамеренный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива, но ситуации, которая может привести к последствиям для здоровья населения, связанных с радиацией, они не предусматривают.

По мнению специалистов, вредные утечки радиации будут ограничены непосредственным окружением и вряд ли распространятся за пределы самого объекта.

– В маловероятном случае, если структуры будут нарушены, любой потенциальный выброс радиологического материала будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы. В связи с этим любое сравнение ЗАЭС с Чернобылем или Фукусимой является ошибочным и ложным, – заявили эксперты.

В обществе отметили, что шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев и не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиационный выброс.

Там добавили, что ЗАЭС разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям: толстая оснащенная сталью бетонная оболочка защищает активные зоны реакторов и предназначена для защиты любых радиоактивных материалов от окружающей среды.

Они также отметили, что инспекторам МАГАТЭ необходимо предоставить немедленный беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной Россией атомной электростанции.

Напомним, на крыше IV энергоблока оккупированной Запорожской атомной электростанции появились неизвестные объекты. Их можно увидеть на спутниковых снимках Planet Labs, сделанных утром 5 июля. Ситуация вокруг ЗАЭС остается сложной.

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