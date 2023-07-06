Месяц от теракта. Как подрыв оккупантами Каховской ГЭС повлиял на работу ЗАЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. Большая вода затопила десятки населенных пунктов, погибли десятки людей и сотни животных. Подрыв ГЭС вызвал одну из самых масштабных экологических катастроф в Европе. Не менее важно, что вода из Каховского водохранилища обеспечивала подпитку конденсаторов турбин и систем безопасности Запорожской АЭС. Какова сейчас ситуация на ЗАЭС и есть ли угроза подрыва атомной электростанции оккупантами, читайте в материале Фактов ICTV.

Подрыв Каховской ГЭС

Около 2:50 ночи 6 июня 2023 года на Каховской ГЭС прогремели взрывы. Оккупанты обвинили в подрыве плотины Украину, впрочем, украинская разведка имеет неопровержимые доказательства, что россияне планировали и готовились к подрыву. Они заминировали опоры дамбы, а также помещения машинного зала и других объектов.

В телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ, один из оккупантов рассказывает другому, что РФ хотела шантажировать Украину подрывом дамбы ГЭС. И именно страна-агрессор устроила техногенную катастрофу в южных регионах нашей страны.

Ситуация на ЗАЭС

После подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС, чтобы оценить ситуацию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию.

Позже Гросси заявил, что подрыв Каховской ГЭС создал дополнительную опасность для функционирования ЗАЭС.

– Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции является крайне нестабильной. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона, а также добавила серьезных трудностей для этой крупной атомной электростанции, – заявил Гросси.

Оккупанты готовят диверсию на ЗАЭС

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предупреждают, что Россия в ближайшее время может прибегнуть к провокациям на Запорожской АЭС.

По оперативной информации военных, 4 июля, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество отреагировать на ситуацию, чтобы предотвратить возможный подрыв ЗАЭС.

– Сейчас весь мир должен осознавать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко осознавать: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать. Радиация — это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью защищена от любых радиационных инцидентов, – сказал Зеленский в вечернем обращении.

Второго Чернобыля не будет

Основным механизмом отвода теплоты реактора, является система охлаждения конденсатора турбины внешнего контура. Воду, которая в ней циркулирует, охлаждают двумя способами, – рассказал в интервью Фактам ICTV директор Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев, – или внешней водой из пруда-охладителя, или в градирнях.

Справка: Градирня — это сооружение в виде башни, где происходит охлаждение воды атмосферным воздухом. Эти башни можно увидеть на любых снимках ЗАЭС.

Градирни применяют преимущественно тогда, когда по каким-то причинам не будет хватать воды в пруду-охладителе. Площадь зеркала и глубина пруда-охладителя определяются мощностью электростанции, количеством сбрасываемой теплоты, климатическими условиями района и формой водоема. Обычно глубина пруда составляет 4-5 м. На ЗАЭС он стал глубиной 17 м.

– Сейчас уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,6 м. Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года. С тех пор активного использования воды из пруда-охладителя не происходит. Если возникнет необходимость, пруд ЗАЭС можно подпитать водой из канала Запорожской ТЭС. Его уровень составляет более 11 м. Он является неизменным, поскольку не зависит от уровня Каховского водохранилища, – рассказал Рябцев.

Эксперты успокаивают, ядерный реактор не является атомной бомбой, поэтому он не может взорваться. Бомба является быстрым устройством. В бомбе продолжительность выделения энергии в тысячу раз быстрее продолжительности разрушения ее конструкции. Реактор является медленным устройством, — рассказал в интервью Фактам ICTV директор Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев.

– Поэтому при любых, даже гипотетических сценариях развития событий, ничего похожего на взрыв атомной бомбы на ЗАЭС произойти не может. Никакая ракета, бомба, прямое попадание самолета, подрыв грузовика со взрывчаткой, землетрясение магнитудой 6, не могут вызвать взрыв реактора, – сказал Рябцев.

6 июля появилась информация, что на крыше IV энергоблока оккупированной Запорожской атомной электростанции появились неизвестные объекты. Их можно увидеть на спутниковых снимках Planet Labs, сделанных утром 5 июля. Ситуация вокруг ЗАЭС остается сложной.

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