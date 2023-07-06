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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не становитиме радіологічного ризику для населення – Американське ядерне товариство

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

В Американському ядерному товаристві заявили, що найгірший сценарій на Запорізькій АЕС не становитиме реального радіологічного ризику для населення.

Про це повідомляють на сайті ANS. 

Експерти агентства повідомили, що вони ретельно розглянули найгірші сценарії, включно з бомбардуванням і навмисним підривом реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива, але ситуації, яка може призвести до наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією, вони не передбачають.

На думку фахівців, шкідливі витоки радіації будуть обмежені безпосереднім оточенням і навряд чи поширяться за межі самого об’єкта.

– У малоймовірному випадку, якщо структури будуть порушені, будь-який потенційний викид радіологічного матеріалу буде обмежено зоною, що безпосередньо оточує реактори. У зв’язку з цим будь-яке порівняння ЗАЕС із Чорнобилем чи Фукусімою є помилковим і неправдивим, — заявили експерти.

У товаристві зазначили, що шість реакторів ЗАЕС були зупинені понад десять місяців тому і не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіаційний викид.

Там додали, що ЗАЕС розроблена таким чином, щоб протистояти природним і техногенним небезпекам: товста оснащена сталлю бетонна оболонка захищає активні зони реакторів і призначена для захисту будь-яких радіоактивних матеріалів від середовища навколо.

Вони також наголосили, що інспекторам МАГАТЕ необхідно надати негайний безперешкодний доступ до всіх зон окупованої Росією атомної електростанції.

Нагадаємо, на даху IV енергоблока окупованої Запорізької атомної електростанції з’явилися невідомі об’єкти. Їх можна побачити на супутникових знімках Planet Labs, зроблених вранці 5 липня. Ситуація навколо ЗАЕС залишається складною.

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