Продвижение на южных и северных окраинах: Генштаб сообщил об успехах ВСУ возле Бахмута
Вооруженные силы Украины имеют успех в продвижении на северных и южных направлениях вокруг Бахмута.
Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.
По его словам, Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.
Враг пытается сопротивляться, активно применяет резервы и несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.
— Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, кое-где есть продвижение, выбивают врага с ранее захваченных рубежей, — сказал Ковалев.
Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российской армии на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.