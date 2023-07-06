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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Продвижение на южных и северных окраинах: Генштаб сообщил об успехах ВСУ возле Бахмута

Бої на фронті

Вооруженные силы Украины имеют успех в продвижении на северных и южных направлениях вокруг Бахмута.

Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

По его словам, Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Враг пытается сопротивляться, активно применяет резервы и несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.

— Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, кое-где есть продвижение, выбивают врага с ранее захваченных рубежей, — сказал Ковалев.

Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российской армии на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Бої на фронті

Полномасштабная война в Украине длится уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Бахмут, Война в Украине, контрнаступ
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