На Бахмутском направлении ВСУ имеют успех в районе Клещеевки — Генштаб

В результате наступательных операций на Бахмутском направлении украинские военные имеют успех в районе Клещеевки.

Об этом рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Он отметил, что с юга и с севера от Бахмута Силы обороны давят на российских военных, выбивая их с оккупированных ранее позиций и нанося существенные потери. Чтобы остановить продвижение украинских военных, враг применяет резервы.

— В районе Клищеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, — отметил спикер Генштаба.

В то же время на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях россияне пытаются наступать, Силы обороны сдерживают продвижение РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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