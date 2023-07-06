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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Просування на південних та північних околицях: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ біля Бахмута

Бої на фронті

Збройні сили України мають успіх у просуванні на північних та південних напрямках довкола Бахмута.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

За його словами, Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Ворог намагається чинити опір, активно застосовує резерви та зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

– Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, подекуди є просування, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів, – сказав Ковальов.

Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російської армії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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