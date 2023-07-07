В Румынии одобрили открытие центра для обучения украинских пилотов на F-16

6 июля Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) одобрил проект создания в стране центра подготовки летчиков для управления истребителями F-16.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 со ссылкой на сообщение администрации президента страны.

— Здесь будут проходить подготовку румынские пилоты, управляющие самолетами F-16, а впоследствии заведение будет открыто для участия пилотов из стран-союзников и партнеров по НАТО, включая Украину, — говорится в сообщении.

В издании отметили, что Военно-воздушные силы Румынии имеют парк из 17 подержанных самолетов F-16, приобретенных в Португалии, и покупают еще 32 самолета в Норвегии.

Недавно Бухарест одобрил план закупки более совершенных самолетов F-35.

Румыния играет ключевую роль в миссии НАТО по контролю за воздухом — международной оперативной группе, которая занимается постоянным патрулированием европейского неба для быстрого реагирования на нарушения воздушного пространства.

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