Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Румынии одобрили открытие центра для обучения украинских пилотов на F-16

винищувач F-16
Фото: Unsplash

6 июля Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) одобрил проект создания в стране центра подготовки летчиков для управления истребителями F-16.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 со ссылкой на сообщение администрации президента страны.

— Здесь будут проходить подготовку румынские пилоты, управляющие самолетами F-16, а впоследствии заведение будет открыто для участия пилотов из стран-союзников и партнеров по НАТО, включая Украину, — говорится в сообщении.

В издании отметили, что Военно-воздушные силы Румынии имеют парк из 17 подержанных самолетов F-16, приобретенных в Португалии, и покупают еще 32 самолета в Норвегии.

Недавно Бухарест одобрил план закупки более совершенных самолетов F-35.

Читайте также
Наступать без F-16 – это идти в бой с луками и стрелами: Залужный о потребности в артснарядах и самолетах
Валерій Залужний

Румыния играет ключевую роль в миссии НАТО по контролю за воздухом — международной оперативной группе, которая занимается постоянным патрулированием европейского неба для быстрого реагирования на нарушения воздушного пространства.

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Румунія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ждите хороших новостей: Резников обсудил с Остином новые виды боеприпасов для Украины
В Румынии одобрили открытие центра для обучения украинских пилотов на F-16
Самый высокий показатель за всю историю независимости: золотовалютные резервы Украины достигли $39 млрд
В Румынии одобрили открытие центра для обучения украинских пилотов на F-16
Смягчение валютных ограничений от НБУ ускорит рост инфляции в Украине — эксперт
В Румынии одобрили открытие центра для обучения украинских пилотов на F-16
Работает ПВО: в Днепропетровской области раздаются взрывы
Вибух
Из-под завалов достали тело женщины: количество жертв удара по Львову возросло до шести
Обстріл Львова 6 липня 2023
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе
В Румынии одобрили открытие центра для обучения украинских пилотов на F-16
Образование для украинцев в Польше: где и как учатся беженцы
освіта, викладач у школі
Суд на стороне активистов: в Протасовом Яру в Киеве должен быть беспрепятственный проход
В Румынии одобрили открытие центра для обучения украинских пилотов на F-16
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
В Румынии одобрили открытие центра для обучения украинских пилотов на F-16
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь