Наступать без F-16 – это идти в бой с луками и стрелами: Залужный о потребности в артснарядах и самолетах

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ежедневно мучают вопросы, когда западные партнеры предоставят Украине необходимое оружие, в частности, больше боеприпасов и истребители F-16.

Об этом Валерий Залужный сказал в интервью The Washington Post.

О своих опасениях и потребностях генерал часами говорит с американским коллегой и другом Марком Милли. Оба генерала на связи 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

— Поэтому иногда я могу позвонить и сказать, если не получу 100 000 снарядов за неделю, то погибнет 1 000 человек, — так Залужный говорит Милли о последствиях.

Но не Милли решает, получит ли Украина самолеты. Просто пока это решение принимают, каждый день умирает очень много людей — просто потому, что решение еще не принято, говорит Залужный.

Помимо самолетов F-16, которые в конечном итоге прибудут в Украину, очень остро стоит вопрос артиллерийских снарядов. Они могут стать еще более дефицитными по мере продолжения войны.

Украина уже получила первые западные боевые танки, включая Leopard немецкого производства, и боевые машины пехоты. Несколько из этих боевых машин уже уничтожены, признал Залужный. Он добавил, что Украина получила Leopard не для того, чтобы ездить на парадах или фотографироваться с политиками — они приехали сюда на войну.

— А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень, — заявил генерал Валерий Залужный.

Но Залужный также указал на доктрину сил НАТО — которая, как и российская, требует превосходства в воздухе перед началом наземных операций.

На своем командном пункте у Залужного есть экран, который показывает ему все, что находится в воздухе в любой момент — авиацию стран НАТО на западной границе Украины, его собственные самолеты в небе над Украиной и российские на восточных рубежах.

— Скажем так, количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, в два раза больше, чем количество российских самолетов, уничтожающих наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть с запада и перенести сюда? — спросил Залужный.

Современные российские самолеты Су-35 имеют более мощный радар и дальность полета ракет, а старые самолеты Украины не могут конкурировать с ними. В результате наземные войска легко становятся мишенью.

Валерий Залужный говорит, что ему не надо 120 самолетов — достаточно ограниченного количества, но они нужны.

— Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луком и стрелами, — заявил главнокомандующий ВСУ.

Фото: Главнокомандующий ВСУ

Источник : The Washington Post

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