У Румунії схвалили відкриття центру для навчання українських пілотів на F-16

6 липня Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) ухвалила проєкт створення у країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16.

Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на повідомлення адміністрації президента країни.

– Тут проходитимуть підготовку румунські пілоти, які керують літаками F-16, а згодом заклад буде відкритий для участі пілотів з країн-союзників і партнерів по НАТО, включно з Україною, – йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що Військово-повітряні сили Румунії мають парк із 17 вживаних літаків F-16, придбаних у Португалії, і купують ще 32 літаки у Норвегії.

Нещодавно Бухарест схвалив план закупівлі більш досконалих літаків F-35.

Румунія відіграє ключову роль у місії НАТО з контролю за повітрям – міжнародній оперативній групі, яка займається постійним патрулюванням європейського неба для швидкого реагування на порушення повітряного простору.

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