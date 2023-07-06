Военная помощь и вопросы безопасности: что обсуждали Зеленский и премьер Болгарии

Ключевыми темами переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым были вопросы безопасности и военная помощь.

Об этом глава нашего государства рассказал на брифинге после встречи.

Он отметил, что лидеры обсудили весь комплекс взаимоотношений с особым акцентом на сферу безопасности.

— Мы договорились значительно активизировать сотрудничество оборонных ведомств и в целом в оборонном секторе. Будьте уверены, всем полезным опытом по вопросам безопасности, приобретенным в этой войне, мы обязательно поделимся с партнерами, чтобы наша общая сила стала больше, — отметил Зеленский.

Во время встречи обсудили и военную помощь Болгарии для Украины, в частности подробности последнего пакета.

Президент Украины добавил, что также на повестке дня была помощь с лечением и реабилитацией раненых украинских военных и обучение украинских военных медиков.

К тому же он пригласил компании из Болгарии принять участие в восстановлении Украины, в частности учебных заведений.

— Болгария готова присоединиться к сотрудничеству в экологическом направлении, цифровизации, — отметил Зеленский.

Говорили также об энергетическом сотрудничестве и энергетической безопасности.

По словам Зеленского, это направление становится одним из приоритетных в двусторонних отношениях. Во время визита министры энергетики Украины и Болгарии подписали меморандум о сотрудничестве.

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