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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Болгария официально поддержала членство Украины в НАТО

Болгарія - прапор
Фото: Pexels

6 июля премьер-министр Республики Болгария Николай Денков и президент Владимир Зеленский подписали Совместную декларацию об евроатлантической интеграции Украины.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

— Сегодня Болгария, наш важный партнер в черноморском регионе — стала 22-м государством, с которым мы формализовали поддержку членства Украины в Альянсе, — отметил он.

Жовква добавил, что декларация четко свидетельствует, что Болгария поддерживает получение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Кроме того, документ закрепляет готовность страны продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украины как со стороны Северо-Атлантического Союза, так и на двустороннем уровне столько, сколько будет необходимо.

— Болгарские партнеры также признают, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всей евроатлантической семьи.

Болгарская сторона приветствует значительные достижения Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению совместимости с НАТО, подтверждает намерение увеличить совместные усилия относительно поддержки интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО, а также полностью поддерживает Совет Украина-НАТО, — написал заместитель главы ОП.

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Таким образом, вместе с международными организациями, союзниками и партнерами Болгария подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Ігор Жовква, Война в Украине, НАТО
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