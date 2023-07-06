Військова допомога та безпекові питання: що обговорили Зеленський та прем’єр Болгарії
Ключовими темами переговорів президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим були безпекові питання та військова допомога.
Про це глава нашої держави розповів на брифінгу після зустрічі.
Він зауважив, що лідери обговорили увесь комплекс відносин з особливим акцентом на безпекову сферу.
– Ми домовилися значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі. Будьте певні, усім корисним безпековим досвідом, набутим у цій війні, ми обов’язково поділимося з партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою, – зазначив Зеленський.
Під час зустрічі була обговорена і військова допомога Болгарії для України, зокрема подробиці останнього пакету.
Президент України додав, що також на порядку денному була допомога з лікуванням і реабілітацією поранених українських військових, а також навчання українських військових медиків.
До того ж він запросив компанії з Болгарії взяти участь у відбудові України, зокрема навчальних закладів.
– Болгарія готова долучитися до співпраці в екологічному напрямі, цифровізації, – зазначив Зеленський.
Говорили також про енергетичну співпрацю та енергетичну безпеку.
За словами Зеленського, цей напрям стає одним із пріоритетних у двосторонніх відносинах. Під час візиту міністри енергетики України та Болгарії підписали меморандум про співпрацю.