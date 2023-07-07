Аналитики ISW фиксируют снижение эскалации вокруг ЗАЭС

Украинские и российские официальные лица значительно ослабили свою риторику относительно возможного теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в оккупированном Энергодаре.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 6 июля начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что опасность техногенной катастрофы на ЗАЭС постепенно снижается. До этого украинские официальные лица заявляли, что российские военные на крышах двух реакторов могли установить взрывчатку.

6 июля первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и оккупационный глава Запорожской области Евгений Балицкий посетили ЗАЭС и заявили, что станция продолжает “нормально работать” под российским контролем.

Аналитики считают, что Кириенко и Балицкий побывали на станции, чтобы представить Россию как разумного охранника ЗАЭС, а их риторика может говорить о том, что РФ отступает от резких предупреждений о неминуемой катастрофе на станции.

Эксперты ISW считают, что заявления россиян относительно ЗАЭС направлены на то, чтобы отбить у Запада желание поддерживать Украину. Также оккупанты своими действиями хотят отбить желание у ВСУ идти в контрнаступление в оккупированной Запорожской области.

Ранее в Институте изучения войны отмечали, что Россия сосредоточена на обвинении Украины в безответственных действиях вокруг ЗАЭС, в частности создании условий для возможной атаки.

Источник : ISW

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