Аналітики ISW фіксують зниження ескалації навколо ЗАЕС

Українські та російські офіційні особи значно послабили свою риторику щодо можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в окупованому м. Енергодарі.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 6 липня начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов заявив, що небезпека техногенної катастрофи на ЗАЕС поступово знижується. До цього українські офіційні особи заявляли, що російські військові на дахах двох реакторів могли встановити вибухівку.

6 липня перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та окупаційний глава Запорізької області Євген Балицький відвідали ЗАЕС і заявили, що станція продовжує “нормально працювати” під російським контролем.

Аналітики вважають, що Кирієнко і Балицький побували на станції, щоб представити Росію як розумного охоронця ЗАЕС, а їхня риторика може свідчити про те, що РФ відступає від різких попереджень про неминучу катастрофу на станції.

Експерти ISW вважають, що заяви росіян щодо ЗАЕС спрямовані на те, щоб відбити у Заходу бажання підтримувати Україну. Також окупанти своїми діями хочуть відбити бажання у ЗСУ йти в контрнаступ в окупованій Запорізькій області.

Раніше в Інституті вивчення війни наголошували, що Росія зосереджена на звинуваченні України в безвідповідальних діях навколо ЗАЕС, зокрема створенні умов для можливої атаки.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.