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Угроза аварии на ЗАЭС уменьшается — Буданов

Угроза аварии на ЗАЭС уменьшается — Буданов
Фото: Getty Images

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза катастрофы на Запорожской АЭС уменьшается.

Об этом сообщает The Times.

Глава ГУР отказался называть причины такого вывода, но заявил, что к этому привели “определенные публичные и непубличные действия в этой сфере”.

— И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает, — добавил Буданов.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что РФ, вероятно, сосредоточена на обвинении Украины в безответственных действиях вокруг ЗАЭС, включая создание условий для возможной атаки под фальшивым флагом.

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Источник: The Times
Война в Украине, ЗАЕС, Кирилл Буданов
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