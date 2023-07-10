Мэра Ровно признали виновным в коррупционном админнарушении и отстранили на год

Суд первой инстанции признал виновным городского голову Ровно Александра Третяка в совершении коррупционного админнарушения. Решение приняли 10 июля.

Ему запретили занимать должность сроком на один год и назначили штраф в размере 6 800 грн. Третяк может обжаловать это решение в десятидневный срок.

В чем обвиняют Третяка?

Ранее НАПК составило три протокола на мэра Ровно, в которых усматривали конфликт интересов: по поводу возврату себе премий, голосования за назначение управляющей делами исполкома и назначения ей премий и надбавок.

Первые два протокола закрыли за отсутствием состава нарушения и по срокам давности. Но в последнем деле НАПК видит конфликт интересов. Оно касается начисления премий и доплат Марии Корнийчук — управляющей делами горисполкома. Во время избирательной компании она внесла в кандидатский фонд Третяка 45 тыс. грн.

Городской голова Ровно не являлся в суд, ссылаясь на занятость и командировку. Судья принял решение без присутствия обвиняемого.

Позиция Третяка

Сам он сейчас находится в командировке в Германии и написал, что это дело является “издевательством над законом и противоречит здравому смыслу”.

Также он назвал дело “грязным заказом” и “абсурдным процессом, связанным с местными политическими амбициями и административным давлением”.

— Не признаю вины никоим образом и убежден, что действовал в рамках действующего законодательства, — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Чиновник заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Фото: Александр Третьяк

Источник : Суспільне

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