Мера Рівного визнали винним у корупційному адмінпорушенні та відсторонили на рік

Суд першої інстанції визнав винник міського голову Рівного Олександра Третяка у вчиненні корупційного адмінпорушення. Рішення ухвалили 10 липня.

Йому заборонили обіймати посаду терміном на один рік та призначили штраф у розмірі 6 800 грн. Третяк може оскаржити це рішення у десятиденний термін.

У чому звинувачують Третяка?

Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керівниці справами виконкому та призначення їй премій і надбавок.

Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності. Але в останній справі НАЗК вбачає конфлікт інтересів. Вона стосується нарахування премій і доплат Марії Корнійчук – керівниці справами міськвиконкому. Під час виборчої компанії вона внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тис. грн.

Міський голова Рівного не з’являвся до суду, посилаючись на зайнятість і відрядження. Суддя ухвалив рішення без присутності обвинуваченого.

Позиція Третяка

Сам він нині перебуває у відрядженні у Німеччині й написав, що ця справа є “знущанням із закону та суперечить здоровому глузду”.

Також він назвав справу “брудним замовленням” і “абсурдним процесом, пов’язаним із місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском”.

– Не визнаю провини жодним чином та переконаний, що діяв у межах чинного законодавства, – зазначив мер у своєму Telegram-каналі.

Посадовець заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Фото: Олександр Третяк

Джерело : Суспільне

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