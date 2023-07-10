Жителів Сумщини із п’ятикілометрової зони потрібно евакуювати – ОВА

Евакуація жителів Сумщини із п’ятикілометрової зони – це необхідність, яка назріла вже давно.

Про це за підсумками Ради оборони Сумщини заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

– Після ґрунтовного аналізу оперативної обстановки на прикордонні Сумської області, за результатами доповідей військових, керівників районів і територіальних громад прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації місцевих жителів населених пунктів області, розташованих у п’ятикілометровій прикордонній зоні, – йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Нагадаємо, що Сумська область постійно перебуває під обстрілами з боку Росії. Так, 4 липня стало відомо про загибель двох жителів прикордонного населеного пункту області під час спроби проникнення російських військових на територію України.

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