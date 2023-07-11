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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Дым виден с пляжа: в Бердянске повторно раздались взрывы

Дым виден с пляжа: в Бердянске повторно раздались взрывы

Во временно окупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы.

Обновлено в 16:48. Мониторинговые группы сообщают о повторном взрыве в Бердянске.

— Бердянская коса. Как там, жжет наше солнышко, русня? – написал в Telegram спикер главы Одесской обласной военной администрации Сергей Братчук.

Он опубликовал соответствующие фото, где заметно, что дым виден с пляжа, где находятся немногочисленные отдыхающие.

Взрывы в Бердянске 11 июля 2023 — что известно о взрывах в Бердянске

Фото: Сергей Братчук

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Братчук

Бердянск, Взрыв, Запорожская область
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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