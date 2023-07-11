Дым виден с пляжа: в Бердянске повторно раздались взрывы
Во временно окупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы.
Обновлено в 16:48. Мониторинговые группы сообщают о повторном взрыве в Бердянске.
— Бердянская коса. Как там, жжет наше солнышко, русня? – написал в Telegram спикер главы Одесской обласной военной администрации Сергей Братчук.
Он опубликовал соответствующие фото, где заметно, что дым виден с пляжа, где находятся немногочисленные отдыхающие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 503-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Сергей Братчук
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк