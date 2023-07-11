Ожидания Украины от саммита НАТО, наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях: 503-й день войны
В Сумской области не будет экстренной и принудительной эвакуации — ОВА
В Сумской области не будет экстренной и принудительной эвакуации жителей пятикилометровой пограничной зоны.
— Я хочу подчеркнуть, что экстренной и принудительной эвакуации не будет. Эвакуация начнется в плановом порядке, после того, как граждане примут решение. Если человек отказывается от эвакуации, пишет заявление об отказе. Остальные граждане, которые соглашаются эвакуироваться, будут перемещены в безопасные места, — заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.
Он отметил, что каждый житель приграничья будет иметь право выбирать — выехать в безопасное место или остаться проживать в населенных пунктах, которые ежедневно обстреливаются врагом.
Армия РФ 26 раз обстреляла приграничные районы Сумской области
В течение 10 июля россияне 26 раз обстреляли приграничные территории Сумской области, там зафиксировано 180 взрывов.
По данным ОВА, обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Дружбовская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Середино-Будская и Хотинская общины.
Так, по Краснопольской общине оккупанты выпустили шесть мин и пять снарядов из артиллерии.
В Хотинской общине они применили вертолеты, выпустив по ней 14 неуправляемых авиационных ракет. Кроме этого, 17 взрывов зафиксировали в результате атаки артиллерией.
Белопольскую общину россияне обстреляли из миномета, выпустив 36 мин. Также враг выпустил 11 снарядов из гранатометов, четыре — из артиллерии, и еще пять — из РСЗО.
В Юнаковской общине россияне сбросили четыре мины. Глуховскую общину оккупанты обстреляли из гранатомета, зафиксировано 50 взрывов.
В Дружбовской общине зафиксировано семь взрывов в результате атаки минометом. На Эсманскую общину россияне сбросили с БПЛА девять взрывных устройств.
Середино-Будскую общину захватчики обстреляли из артиллерии, зафиксировано шесть взрывов. Предварительно, обошлось без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры.
В НАТО согласовали оборонительные планы в случае нападения РФ
В понедельник, 10 июля, государства-члены НАТО достигли согласия относительно оборонных планов, которые подробно описывают, как Альянс будет реагировать на потенциальное нападение России.
Об этом пишут иностранные издания со ссылкой на пятерых дипломатов. Очерчивая свои региональные планы, НАТО предоставит странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.