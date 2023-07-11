Ожидания Украины от саммита НАТО, наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях: 503-й день войны

11 июля, 0:08

Армия РФ 26 раз обстреляла приграничные районы Сумской области

В течение 10 июля россияне 26 раз обстреляли приграничные территории Сумской области, там зафиксировано 180 взрывов.

По данным ОВА, обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Дружбовская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Середино-Будская и Хотинская общины.

Так, по Краснопольской общине оккупанты выпустили шесть мин и пять снарядов из артиллерии.

В Хотинской общине они применили вертолеты, выпустив по ней 14 неуправляемых авиационных ракет. Кроме этого, 17 взрывов зафиксировали в результате атаки артиллерией.

Белопольскую общину россияне обстреляли из миномета, выпустив 36 мин. Также враг выпустил 11 снарядов из гранатометов, четыре — из артиллерии, и еще пять — из РСЗО.

В Юнаковской общине россияне сбросили четыре мины. Глуховскую общину оккупанты обстреляли из гранатомета, зафиксировано 50 взрывов.

В Дружбовской общине зафиксировано семь взрывов в результате атаки минометом. На Эсманскую общину россияне сбросили с БПЛА девять взрывных устройств.

Середино-Будскую общину захватчики обстреляли из артиллерии, зафиксировано шесть взрывов. Предварительно, обошлось без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры.