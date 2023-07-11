Дим видно з пляжу: у Бердянську пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

Про це заявив речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– Бердянська коса. Як там, пече наше сонечко, русня? – написав він у Telegram.

Він опублікував відповідні фото, на яких видно, як люди на пляжі споглядають дим.

Варто зазначити, що косі дуже мало відпочивальників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Братчук

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