Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Дим видно з пляжу: у Бердянську пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.
Про це заявив речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
– Бердянська коса. Як там, пече наше сонечко, русня? – написав він у Telegram.
Він опублікував відповідні фото, на яких видно, як люди на пляжі споглядають дим.
Варто зазначити, що косі дуже мало відпочивальників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Сергій Братчук
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