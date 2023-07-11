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Валентина Чорна, редактор ленты

Коалиция из 11 стран для обучения украинских пилотов на F-16 сформирована – Резников

F-16
Фото: Unsplash

Украина и 11 государств-партнеров подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

— Сегодня 11 стран-партнеров и Украина подписали меморандум, который определяет условия. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за исключительное лидерство в этом процессе, — написал он.

Меморандум предусматривает, что украинские пилоты, техники и другой персонал примут участие в учебной программе.

Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.

Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.

— F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные силы готовы овладеть ими как можно быстрее, — добавил Резников.

К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Ожидается, что обучение начнутся в конце лета и будут проходить в Дании.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Алексей Резников
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