Коалиция из 11 стран для обучения украинских пилотов на F-16 сформирована – Резников
Украина и 11 государств-партнеров подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.
— Сегодня 11 стран-партнеров и Украина подписали меморандум, который определяет условия. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за исключительное лидерство в этом процессе, — написал он.
Меморандум предусматривает, что украинские пилоты, техники и другой персонал примут участие в учебной программе.
Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.
Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.
— F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные силы готовы овладеть ими как можно быстрее, — добавил Резников.
К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Ожидается, что обучение начнутся в конце лета и будут проходить в Дании.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк