Коаліція з 11 країн для навчання українських пілотів на F-16 сформована – Резніков
Україна та 11 держав-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
– Сьогодні 11 країн-партнерів та Україна підписали меморандум, який визначає умови. Я особливо вдячний Данії і Нідерландам за виняткове лідерство у цьому процесі, – написав він.
Меморандум передбачає, що українські пілоти, техніки та інший персонал візьмуть участь у навчальній програмі.
Також є можливість включення до програми інших типів винищувачів.
Коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16.
– F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні сили готові опанувати їх якнайшвидше, – додав Резніков.
До коаліції долучилися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.
Очікується, що навчання розпочнуться наприкінці літа й відбуватимуться в Данії.
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