Украина не получит модификацию с более 300 км полета: эксперт о передаче Францией ракет SCALP

50 единиц ракет SCALP, которые, по данным СМИ, Франция передала Украине, хватит на некоторое время.

Такое мнение в эфире телемарафона Єдині новини высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, 50 таких ракет – это “лучше, чем ничего”.

— Хотелось бы больше. Мы должны понимать, что ВПК стран-партнеров не предусматривал столь масштабного использования той или иной номенклатуры вооружения. Поэтому на некоторое время хватит, безусловно. Особенно потому, что мы уже достаточно давно используем Storm Shadow, есть расход того боекомплекта, который был предоставлен Британией, и сейчас пополнение за счет SCALP очень уместно, — сказал он.

Коваленко подчеркнул, что расстояние действия ракеты составляет 250-300 км, в зависимости от модификации, которую мы получим. Это экспортные модификации. Непосредственное использование ВС этих стран – до 500 км. Но он говорит, что Украина более, чем с 300 км полета не получит.

Он напомнил, что SCALP — это крылатая ракета авиационного базирования, являющаяся аналогом Storm Shadow, которую нам ранее начали передавать из Великобритании. Это фактически однотипные ракеты, они разрабатывались совместно Британией и Францией.

— Иногда в запчастях Storm Shadow можно видеть французские элементы. Например, Storm Shadow прилетает на какой-то объект российских оккупантов, они потом находят какой-то элемент, видят французскую маркировку и говорят: О, так это же французская ракета. Ничего подобного — это совместное производство, — отметил Коваленко.

Именно британская модификация называется Storm Shadow, французская — SCALP.

Он добавил, что это ракета, которая имеет возможность полета на сверхнизких высотах, что делает ее очень сложной целью для фиксации, сопровождения и сбивания российскими системами ПВО. Это не утверждает, что ее невозможно сбить, но очень сложно для российских систем.

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