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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

СМИ пишут, что дальнобойные ракеты SCALP уже поступили в Украину – известно их количество

Ракети Storm Shadow
Фото: Getty Images

Франция уже начала поставки в Украину ракет большой дальности SCALP. Об этом пишет France 24 со ссылкой на источник.

Отмечается, что ракеты будут интегрированы на незападные военные самолеты.

Источник издания на полях саммита НАТО в Вильнюсе сообщил, что Киев пообещал Парижу не применять ракеты по территории России. Таким образом, ракеты, которые могут достигать 250 км, будут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины.

Париж не считает передачу этих ракет эскалацией, учитывая, что Россия запускает ракеты с гораздо большим радиусом действия.

В то же время, по данным AFP, Франция уже передала Украине несколько крылатых ракет SCALP. Агентство Reuters пишет, что Франция передаст Украине 50 дальнобойных ракет SCALP. Их возьмут из запасов французских войск.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Как известно ракеты класса воздух-земля SCALP считаются аналогом предоставленных британских Storm Shadow.

Что известно о ракетах SCALP?

Это управляемая ракета класса воздух-земля, предназначенная для поражения неподвижных целей на большом расстоянии.

Она была разработана в 1990-х французской компанией Matra и британской British Aerospace. SCALP – акроним от Long Range Autonomous Conventional Cruise System.

Ракеты SCALP — Франция уже передала Украине крылатые ракеты — детали

Их дальность официально составляет 250 км, но может достигать 500 км, или даже 700 км – в зависимости от версии. Позволяет поражать стратегические цели, расположенные в тылу боевых действий, такие, как командные центры, склады боеприпасов или логистические узлы.

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Источник: France24, AFP
Война в Украине, Ракета, Украина, Франция
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