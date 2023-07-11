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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна не отримає модифікацію із понад 300 км польоту: експерт про передання Францією ракет SCALP

Україна не отримає модифікацію із понад 300 км польоту: експерт про передання Францією ракет SCALP
Фото: Getty Images

50 одиниць ракет SCALP, які, за даними ЗМІ, Франція передала Україні, вистачить на деякий час.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, 50 таких ракет  це “краще, ніж нічого”.

Хотілося б більше. Ми повинні розуміти, що ВПК країн-партнерів не передбачав настільки масштабного використання тієї чи іншої номенклатури озброєння. Тому на деякий час вистачить, безумовно. Особливо тому, що ми вже досить давно використовуємо Storm Shadow, є витрати боєкомплекту, наданого Британією, і зараз поповнення за рахунок SCALP дуже доречні, – сказав він.

Коваленко наголосив, що відстань дії ракети становить 250-300 км, залежно від модифікації, яку ми отримаємо. Це експортні модифікації. Безпосереднє використання ЗС цих країн до 500 км. Але він каже, що Україна більш ніж із 300 км польоту не отримає.

Він нагадав, що SCALP – це крилата ракета авіаційного базування, що є аналогом Storm Shadow, яку нам раніше почали передавати з Великої Британії. Це фактично однотипні ракети, вони розроблялися спільно Британією та Францією.

Іноді у запчастинах Storm Shadow можна побачити французькі елементи. Наприклад, Storm Shadow прилітає на якийсь об’єкт російських окупантів, вони потім знаходять якийсь елемент, помічають французьке маркування і кажуть: О, так це ж французька ракета. Нічого подібного – це спільне виробництво, – зазначив Коваленко.

Британська модифікація має назву Storm Shadow, французька – SCALP.

SCALP – експерт Олександр Коваленко оцінив передачу ракет Україні та кількість

Він додав, що це ракета, яка має можливість польоту на наднизьких висотах, що робить її дуже складною ціллю для фіксації, супроводження та збиття російськими системами ППО. Це не свідчить, що її неможливо збити, проте дуже складно для російських систем.

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Еммануель Макрон

Війна в Україні, Ракета, Франція
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