В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания ССО
В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания (Q-курс) Сил специальных операций. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций ВС Украины.
Сообщается, что во время выпуска Квалификационного курса Сил специальных операций номер 68 получила нашивку “специальные операции”.
— Номер 68 — это первая женщина-военнослужащая, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО.
Впереди военную ждет “распределение в одну из воинских частей и тяжелая работа для приближения победы Украины”.
Q-курс — это специальный курс в рамках этапа отбора в подразделения Специальных операций ВС Украины. Общая его продолжительность составляет семь месяцев. Он охватывает как психологический, так и физический этап подготовки. Физическая подготовка включает в себя пять недель тренировок.
В последний день курса кандидатов ждет марш-бросок с 23-килограммовым рюкзаком на 29 км – пробежать надо за 4 ч. 30 мин (вдоль дороги) или за 6 ч. (по пересеченной местности).
Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины
Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины
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