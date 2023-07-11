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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания ССО

В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания ССО

В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания (Q-курс) Сил специальных операций. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций ВС Украины.

Сообщается, что во время выпуска Квалификационного курса Сил специальных операций номер 68 получила нашивку “специальные операции”.

— Номер 68 — это первая женщина-военнослужащая, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО.

Впереди военную ждет “распределение в одну из воинских частей и тяжелая работа для приближения победы Украины”.

В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания ССО
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ
В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания ССО
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ
В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания ССО
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ
В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания ССО
В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания ССО
В Украине женщина-военная впервые прошла спецкурс выживания ССО

Q-курс — это специальный курс в рамках этапа отбора в подразделения Специальных операций ВС Украины. Общая его продолжительность составляет семь месяцев. Он охватывает как психологический, так и физический этап подготовки. Физическая подготовка включает в себя пять недель тренировок.

В последний день курса кандидатов ждет марш-бросок с 23-килограммовым рюкзаком на 29 км – пробежать надо за 4 ч. 30 мин (вдоль дороги) или за 6 ч. (по пересеченной местности).

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Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины

Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины

Война в Украине, військовослужбовці, ВСУ, українські військові
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