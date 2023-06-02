В МВД анонсировали создание новых бригад Гвардии наступления
Новые бригады Гвардии наступления будут еще формироваться.
Об этом в интервью BBC News Ukrainian заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Он напомнил, что Гвардия наступления — это подразделения Нацгвардии, пограничной службы и Нацполиции, которые сформированы из тех людей, которые добровольно присоединились к нашим силам безопасности и обороны.
На сегодня поступило около 40 тыс. заявок на вступление в Гвардию наступления. Однако это еще не все заявки и новые бригады будут формироваться.
По словам Клименко, сейчас есть восемь бригад — плюс формируется девятая бригада Хартия. Все бригады готовы по указанию верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принять участие в боевых действиях.
Подразделения будут не только штурмовать, они будут бороться с диверсантами, участвовать и в стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях.
Фото: Сухопутные войска ВСУ
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