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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

В МВД анонсировали создание новых бригад Гвардии наступления

танк ЗСУ

Новые бригады Гвардии наступления будут еще формироваться.

Об этом в интервью BBC News Ukrainian заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он напомнил, что Гвардия наступления — это подразделения Нацгвардии, пограничной службы и Нацполиции, которые сформированы из тех людей, которые добровольно присоединились к нашим силам безопасности и обороны.

На сегодня поступило около 40 тыс. заявок на вступление в Гвардию наступления. Однако это еще не все заявки и новые бригады будут формироваться.

По словам Клименко, сейчас есть восемь бригад — плюс формируется девятая бригада Хартия. Все бригады готовы по указанию верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принять участие в боевых действиях.

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Подразделения будут не только штурмовать, они будут бороться с диверсантами, участвовать и в стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Нацгвардия
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