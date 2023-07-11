В Україні жінка-військова вперше пройшла спецкурс виживання ССО

В Україні жінка-військова уперше пройшла спецкурс виживання (Q-курс) Сил спеціальних операцій. Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.

Повідомляється, що під час випуску Кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій номер 68 отримала нашивку спеціальні операції.

— Номер 68 – це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО.

Попереду на військову чекає “розподіл в одну з військових частин та важка робота задля наближення перемоги України”.

Q-курс – це спеціальний курс в межах етапу відбору до підрозділів Спеціальних операцій ЗС України. Загальна його тривалість становить сім місяців. Він охоплює як психологічний, так і фізичний етап підготовки. Фізична підготовка включає в себе п’ять тижнів тренувань.

В останній день курсу на кандидатів чекає марш-кидок з 23-кг наплічником на 29 км – пробігти треба за 4 год. 30 хв (уздовж дороги) або за 6 год. (по перетнутій місцевості).

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

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