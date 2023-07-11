Установки Patriot и танки Leopard. Германия объявила о новом пакете помощи Украине

Сегодня, 11 июля, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он включает средства ПВО, танки и снаряды.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Германии.

Указано, что общая стоимость помощи составляет €700 млн.

В новый пакет войдут две пусковые установки Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 основных боевых танков Leopard 1 A5 и пять Bergepanzer 2 из промышленных запасов или промышленного ремонта.

Также Германия отправит Киеву 20 тыс. артиллерийских боеприпасов и 5 тыс. 155-мм дымовых боеприпасов.

Кроме того, Украина получит систему беспилотников LUNA и пакет противоминных средств.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пакет вооружений предназначен для поддержки Украины, которая защищается от РФ.

— Этим мы делаем важный вклад в укрепление потенциала выносливости Украины, — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что инаугурационный саммит Украина-НАТО состоится завтра, на нем будет предложен план вступления Украины в НАТО.

Источник : CNN

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