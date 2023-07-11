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ЗРК Patriot і танки Leopard. Німеччина оголосить про новий пакет допомоги Україні – ЗМІ

Patriot
Фото: Getty Images

Сьогодні, 11 липня, Німеччина оголосить новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме засоби ППО, танки, снаряди й дрони.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела.

Зазначено, що про надання цього пакета мають оголосити після обіду під час саміту НАТО. Цією допомогою Берлін прагне продемонструвати, що Німеччина залишається серед країн, які надають Києву найбільшу підтримку.

Видання вказує, що загальна вартість пакета допомоги становить близько €600 млн.

За інформацією Spiegel, до нового пакета увійдуть кілька пускових установок Patriot та інша зброя “земля-повітря” із запасів Бундесверу.

Крім того, Німеччина передасть Україні додаткові БМП Marder, танки Leopard 1, обладнання для розмінування, близько 20 тис. артилерійських снарядів і снаряди для танків Leopard, а також кілька дронів для ведення розвідки.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що інавгураційний саміт Україна-НАТО відбудеться завтра, на ньому буде запропоновано план вступу України до НАТО.

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Джерело: Spiegel
Війна в Україні, Німеччина, Україна
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