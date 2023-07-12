Это не Будапештский меморандум: Зеленский объяснил особенность полученных гарантий безопасности для Украины

Самыми главными результатами для Украины после двухдневного саммита НАТО стали гарантии безопасности от государств-членов блока, которые будут ратифицированы в парламентах государств-партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Он сразу оговорился, что не сможет озвучить все подробности о его результатах.

— Что мы получили от саммита? Мы получили большой позитив, получили объединение, и лидеры поддержали Украину. Получили недвусмысленность относительно того, что Украина будет в НАТО. Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована. Если простым языком, в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза. Я сегодня ни одного другого мнения не слышал, — сказал президент Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в итоговом тексте декларации саммита НАТО были слова о условиях по безопасности.

Он добавил, что сегодня хотя и не все детали можно было обсуждать относительно того, когда Украина станет членом блока, но есть однозначность относительно того, когда Украинское государство будет в НАТО.

— Никто не будет членством в НАТО торговать с кем-либо. Это будет реальное политическое решение, которое основано на ситуации безопасности в Украине. Я не знаю, все ли откровенны со мной до конца и все ли правдиво. Но мы верим партнерам, поскольку должны жить с верой в союзников, которые сегодня нам помогают победить в этой войне, — сказал глава Украинского государства.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина по итогам саммита получила “оборонные подтверждения”.

— Последнее, что привело к логической точке в нашей встрече, это гарантии безопасности. Это декларация относительно гарантий безопасности Украине, что очень важно. В этой декларации, если вы обратите внимание, мы сохранили очень важный момент: там прописано, что это гарантии безопасности на пути Украины в НАТО. Я очень рад, что мы это не потеряли, — сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский говорит, что союз по гарантиям безопасности для Украины является очень серьезной поддержкой, которая будет ратифицирована в парламентах всех стран-подписантов, поэтому некорректно было бы сравнивать эти гарантии безопасности с Будапештским меморандумом.

— В гарантиях безопасности будут прописаны конкретные шаги стран-подписантов в случае новой агрессии в адрес Украины. Пакет — о поддержке Украины, о недопущении новой агрессии, об усилении украинских сил, об усилении финансовых структур и кибербезопасности. Также туда входит политика применения санкций, — сказал президент.

Он отметил, что подписанты декларации будут согласовывать двусторонние условия безопасности с Украиной, то есть договоренности между Украиной и США, Украиной и Германией, Украиной и Японией и тому подобное.

Президент говорит, что хотя государства — члены НАТО заверили его о дальнейшей поддержке Украины, многое зависит от того, что будет на поле боя.

— Это очень важно не только для поддержки союзниками нас, это нужно и для нас с вами, чтобы мы знали, к чему мы идем, что мы идем к победе и восстановлению нашей территориальной целостности. Мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетия нас кто-то будет поддерживать, — сказал он.

В частности, важным глава государства назвал и то, что подробно обсудили аспекты относительно того, что может замедлять или ускорять ситуацию на поле боя, а военная поддержка украинских Вооруженных сил не будет уменьшаться, “по крайней мере, так сказали партнеры”, добавил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что Украина не согласится на замороженный конфликт.

— Мы хотим вернуть нашу землю, вернуть безопасность на нашу территорию, вернуть людей, которые вынужденно выехали за территорию нашей страны, и наказать всех виновных — это победа. Замороженный конфликт — это не победа, — сказал он.

Украина не согласится и на обмен любого статуса на украинские территории, даже если это будет одно село, в котором живет один человек, сказал президент и заверил, что партнеры по НАТО знают позицию Киева.

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