Для усиления ПВО: Норвегия передаст Украине две системы NASAMS
Норвегия передаст Украине пакет военной помощи, который включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Норвегии.
— Правительство решило предоставить пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине ПВО, — сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.
Ранее Норвегия в сотрудничестве с США передала Украине две укоплектованные системы NASAMS.
Министр подчеркнул, что противовоздушная оборона является приоритетом для Украины, поскольку государство нуждается в защите от российской авиации и ракетных ударов.
Сегодня также стало известно, что Норвегия передаст Украине 1 тыс. новых комплектов беспилотных летательных аппаратов типа Black Hornet.
Они предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк