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Валентина Чорна, редактор ленты

Для усиления ПВО: Норвегия передаст Украине две системы NASAMS

Для усиления ПВО: Норвегия передаст Украине две системы NASAMS
Фото: Getty Images

Норвегия передаст Украине пакет военной помощи, который включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Норвегии.

— Правительство решило предоставить пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине ПВО, — сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Ранее Норвегия в сотрудничестве с США передала Украине две укоплектованные системы NASAMS.

Министр подчеркнул, что противовоздушная оборона является приоритетом для Украины, поскольку государство нуждается в защите от российской авиации и ракетных ударов.

Сегодня также стало известно, что Норвегия передаст Украине 1 тыс. новых комплектов беспилотных летательных аппаратов типа Black Hornet.

Они предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.

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Война в Украине, Норвегия
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