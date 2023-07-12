Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet
Норвегия передает Украине 1000 новых комплектов беспилотных летательных аппаратов типа Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.
Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
По его словам, украинские власти попросили передать этот вид техники для использования в борьбе с российским вторжением.
— Дрон, разработанный норвежской компанией Teledyne FLIR, является лидером мирового рынка. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей. Он прост в эксплуатации, надежен в любых условиях, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боя в городских условиях, — отметил Грам.
Дрон Black Hornet весит 32 грамма. С момента запуска в 2007 году более 14 тыс. таких БпЛА в различных версиях были доставлены более чем 40 клиентам по всему миру, из которых США являются крупнейшим покупателем.
Источник: regjeringen.no
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк