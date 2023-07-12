Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
С сентября Ощадбанк не будет выплачивать пенсии и соцпомощь на карты некоторым украинцам — причина
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet

Black Hornet
Фото: Getty Images

Норвегия передает Украине 1000 новых комплектов беспилотных летательных аппаратов типа Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.

Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

По его словам, украинские власти попросили передать этот вид техники для использования в борьбе с российским вторжением.

— Дрон, разработанный норвежской компанией Teledyne FLIR, является лидером мирового рынка. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей. Он прост в эксплуатации, надежен в любых условиях, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боя в городских условиях, — отметил Грам.

Дрон Black Hornet весит  32 грамма. С момента запуска в 2007 году более 14 тыс. таких БпЛА в различных версиях были доставлены более чем 40 клиентам по всему миру, из которых США являются крупнейшим покупателем.

Читайте также
Норвегия увеличила фонд военной помощи Украине до $930 млн
Йонас Гар Стере

Источник: regjeringen.no

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Міноборони, Норвегия, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
По итогам саммита были убраны все двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО — Зеленский
Столтенберг та Зеленський
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Завершение саммита НАТО и военная помощь Украине: 505-й день войны
Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet
Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не ракеты ATACMS — Байден
Джо Байден
Без ПДЧ, но и без приглашения: с чем Украина вышла с саммита НАТО в Вильнюсе
Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь