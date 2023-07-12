Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet

Норвегия передает Украине 1000 новых комплектов беспилотных летательных аппаратов типа Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.

Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

По его словам, украинские власти попросили передать этот вид техники для использования в борьбе с российским вторжением.

— Дрон, разработанный норвежской компанией Teledyne FLIR, является лидером мирового рынка. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей. Он прост в эксплуатации, надежен в любых условиях, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боя в городских условиях, — отметил Грам.

Дрон Black Hornet весит 32 грамма. С момента запуска в 2007 году более 14 тыс. таких БпЛА в различных версиях были доставлены более чем 40 клиентам по всему миру, из которых США являются крупнейшим покупателем.

Источник: regjeringen.no

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