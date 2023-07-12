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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Для посилення ППО: Норвегія передасть Україні дві системи NASAMS

Для посилення ППО: Норвегія передасть Україні дві системи NASAMS
Фото: Getty Images

Норвегія передасть Україні пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Норвегії.

– Уряд вирішив надати пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечить витривалість, резервування і гнучкість і, таким чином, підвищить ефективність уже переданої Україні ППО, – сказав міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві укоплектовані системи NASAMS.

Міністр наголосив, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України, оскільки держава потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів.

Сьогодні також стало відомо, що Норвегія передасть Україні 1 тис. нових комплектів безпілотних літальних апаратів типу Black Hornet.

Вони призначені для розвідки і визначення цілей на малих відстанях.

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