Для посилення ППО: Норвегія передасть Україні дві системи NASAMS
Норвегія передасть Україні пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Норвегії.
– Уряд вирішив надати пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечить витривалість, резервування і гнучкість і, таким чином, підвищить ефективність уже переданої Україні ППО, – сказав міністр оборони Бйорн Арильд Грам.
Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві укоплектовані системи NASAMS.
Міністр наголосив, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України, оскільки держава потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів.
Сьогодні також стало відомо, що Норвегія передасть Україні 1 тис. нових комплектів безпілотних літальних апаратів типу Black Hornet.
Вони призначені для розвідки і визначення цілей на малих відстанях.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк