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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ми не Amazon: Воллес відповів на критику Зеленського

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon, тому не можуть надавати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє The Guardian.

Воллес відповів на критику президента Володимира Зеленського у зв’язку з тим, що країни НАТО не надали Україні жодних часових рамок для запрошення та членства в Альянсі.

– Хочемо ми того чи ні, але люди хочуть бачити хоч трохи подяки… Іноді ви просите країни відмовитися від своїх власних запасів (зброї, – Ред.). Іноді доводиться переконувати законодавців на Капітолійському пагорбі в Америці, – сказав він.

Глава Міноборони Британії нагадав, що їздив минулого року в Україну, де йому надали список необхідної для нашої держави зброї.

– Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм про це минулого року, коли я проїхав 11 годин, щоб мені дали список, – додав Воллес.

За словами Воллеса, він розуміє, що Зеленський “говорить зі своєю публікою”, і що попри його критику остаточний договір на саміті був вигідним для України.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський розкритикував країни НАТО і заявив, що, схоже, союзники не мають готовності запросити Україну до Альянсу.

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Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Зеленський, Саміт НАТО
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