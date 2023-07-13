Войска РФ сбросили фугасную авиабомбу на Змеиный — ОК Юг
Утром 13 июля российские оккупанты сбросили фугасную авиационную бомбу на остров Змеиный.
Об этом сообщило ОК Юг.
— На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы, — говорится в сообщении.
Также тактическую авиацию враг продолжает применять по Бериславскому району. Так, поселок Казацкое вчера атаковали управляемыми авиабомбами, разрушив частные дома. Обошлось без жертв.
13 июля российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсонской области. Несовместимые с жизнью ранения получила пенсионерка.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк