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Войска РФ сбросили фугасную авиабомбу на Змеиный — ОК Юг

Войска РФ сбросили фугасную авиабомбу на Змеиный — ОК Юг
Фото: Getty Images

Утром 13 июля российские оккупанты сбросили фугасную авиационную бомбу на остров Змеиный.

Об этом сообщило ОК Юг.

— На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы, — говорится в сообщении.

Также тактическую авиацию враг продолжает применять по Бериславскому району. Так, поселок Казацкое вчера атаковали управляемыми авиабомбами, разрушив частные дома. Обошлось без жертв.

13 июля российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсонской области. Несовместимые с жизнью ранения получила пенсионерка.

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Источник: ОК ЮГ
Бомба, Война в Украине, остров Змеиный
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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