Війська РФ скинули фугасну авіабомбу на Зміїний – ОК Південь
Вранці 13 липня російські окупанти скинули фугасну авіаційну бомбу на острів Зміїний.
Про це повідомило ОК Південь.
– На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби, – йдеться у повідомленні.
Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. Так, селище Козацьке вчора атакували керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв.
13 липня російські окупанти завдали артилерійського удару по Херсонщині. Несумісні з життям поранення дістала пенсіонерка.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк