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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Війська РФ скинули фугасну авіабомбу на Зміїний – ОК Південь

Війська РФ скинули фугасну авіабомбу на Зміїний – ОК Південь
Фото: Getty Images

Вранці 13 липня російські окупанти скинули фугасну авіаційну бомбу на острів Зміїний.

Про це повідомило ОК Південь.

– На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби, – йдеться у повідомленні.

Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. Так, селище Козацьке вчора атакували керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв.

13 липня російські окупанти завдали артилерійського удару по Херсонщині. Несумісні з життям поранення дістала пенсіонерка.

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БПЛА Shahed

Джерело: ОК Південь
Бомба, Війна в Україні, острів Зміїний
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