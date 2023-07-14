Новым главным сержантом 47 ОМБр Магура стал Виталий Аверин

Главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады Магура, которая участвует в наступлении на Запорожском направлении, назначили Виталия Аверина с позывным Авер.

О решении сообщили в Telegran-канале 47 ОМБр.

Таким образом, рапорт главного сержанта бригады Валерия Маркуса удовлетворили. Теперь Аверин заменит Маркуса на этой должности.

— Авер пошел на войну добровольцем в 2014 году, вступил в ряды батальона Донбасс. Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную, — сообщили в 47 ОМБР.

До назначения на новую должность Аверин был главным сержантом одного из подразделений. Он также имеет орден За мужество III степени.

11 июля главный сержант 47 ОМБр Магура Валерий Маркус написал рапорт, в котором просил о переводе на низшую должность.

Это решение он объяснил тем, что руководство бригады не разрешает построить воинскую часть “согласно ценностям, декларируемым бойцами”. Он также обвинил офицерский корпус в некомпетентности.

Кроме того, Маркус назвал заместителя командира воинской части А4699 “аморальным дегенератом” и добавил, что пребывание с этим человеком в одном коллективе унижает его честь и достоинство.

Источник: 47 ОМБр

Фото: 47 ОМБр

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